Оккупанты понесли потери на Донбассе - ИС

Потери составили шесть человек, по подтвержденным данным.

Пророссийские террористы, оккупировавшие Донбасс, снова понесли потери. Так, по подтвержденным данным, с 29 октября по 5 ноября они составили шесть человек.

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Об этом сообщается в сводке "Информационного сопротивления" в Facebook. "В период с 29 октября по 5 ноября подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили шесть человек: 1 АК – 1 ОМСБр (Кальмиусское) один военнослужащий, 9 ОМСП (Новоазовск) два военнослужащих, 2 АК – 4 ОМСБр (Алчевск) два военнослужащих, 7 ОМСБр (Брянка) один военнослужащий", – говорится в сообщении.

Как сообщал штаб ООС, за прошедшие сутки, 4 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 20 раз нарушили режим прекращения огня.