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Нацгвардия продолжает патрулировать Золотое в усиленном режиме

10:48, 04 ноября 2019
Война
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Нацгвардия продолжает патрулировать Золотое / фото facebook.com/pressjfo.news/

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

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Сообщается, что на участке №2 продолжается разведение сил в районе Золотого-4.

"Для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей в указанной области бойцы Национальной гвардии Украины вместе с сотрудниками Национальной полиции из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

В частности, несколько пеших нарядов патрулируют улицы Золотого-4. Кроме того, в поселке задействованы круглосуточные мобильные блокпосты, действия которых направлены на обеспечение правопорядка.

Напомним, ранее сообщалось, что разминирование в Золотом продлится до 9 ноября. Ожидается, что после этого в Луганской области запустят полноценный контрольный пункт въезда-выезда.

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Теги: #Нацгвардия#КПВВ Золотое