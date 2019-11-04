Нацгвардия продолжает патрулировать Золотое в усиленном режиме

В Золотом также развернули мобильные блокпосты.

На фоне разведения сил в Золотом Луганской области украинские военные и полиция продолжают нести службу в усиленном режиме.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

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Сообщается, что на участке №2 продолжается разведение сил в районе Золотого-4.

"Для обеспечения правопорядка и спокойствия мирных жителей в указанной области бойцы Национальной гвардии Украины вместе с сотрудниками Национальной полиции из состава Объединенных сил несут службу в усиленном режиме", - говорится в сообщении.

В частности, несколько пеших нарядов патрулируют улицы Золотого-4. Кроме того, в поселке задействованы круглосуточные мобильные блокпосты, действия которых направлены на обеспечение правопорядка.

Напомним, ранее сообщалось, что разминирование в Золотом продлится до 9 ноября. Ожидается, что после этого в Луганской области запустят полноценный контрольный пункт въезда-выезда.