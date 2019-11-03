Оккупанты на Донбассе три раза нарушили тишину, огонь вели из гранатометов и стрелкового оружия

Боевых потерь от начала суток в рядах Объединенных сил нет.

С начала суток по состоянию на 12:00 в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксированы 3 случая нарушения российско-оккупационными войсками режима тишины.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

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«С начала текущих суток, сегодня, по состоянию на 12:00 в районе отпора и сдерживания российской агрессии в районе Донецкой и Луганской области зафиксированы уже три вражеских вооруженные провокации. Все на Луганском направлении», - отметил он.

В частности, боевики совершили обстрелы вблизи Новолуганское, Хутора Свободного и поселка Луганское. Там противник вел обстрел из ручных гранатометов и стрелкового оружия.

Мотузяник также отметил, что дважды наши защитники вынужденно открывали огонь, чтобы заставить противника прекратить обстрелы.

«По состоянию на данный момент ситуация полностью контролируется украинским подразделениями и вполне стабильна. Потерь от начала текущих суток в рядах Объединенных сил нет», - подчеркнул представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, боевики на Донбассе за прошедшие сутки, 2 ноября, 15 раз нарушили режим прекращения огня.