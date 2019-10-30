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В Золотом после отвода войск работают сформированные из ветеранов АТО патрули – МВД

16:09, 30 октября 2019
Война
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Вчера начался отвод войск возле Золотого / фото УНИАН

В поселке Золотое на Донбассе на смену бойцам Вооруженных сил Украины пришли усиленные патрули полиции и Нацгвардии, сформированные из ветеранов АТО.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, комментируя отвод войск в Золотом, передает «Обозреватель». По его словам, 30 октября ситуация там абсолютно спокойная и полностью контролируется правоохранительными органами.

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По словам Шкиряка, утром 30 октября обстрелов в районе разведения сил не было зафиксировано. На месте событий координирует деятельность подразделений МВД заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян.

"Сегодня весь груз, который будет после разведения сил Украины на 1 км, будет ложиться именно на подразделения Министерства внутренних дел. Национальная полиция, Национальная гвардия и Пограничная служба вполне готовы ко всем вызовам", – отметил он.

"Сегодня там работают усиленные патрули Национальной полиции и Нацгвардии, сформированные из наиболее профессиональных и подготовленных сотрудников, которые прошли горнило войны, имеющие военный опыт в АТО и ООС в добровольческих батальонах и Вооруженных силах Украины. Это специалисты по контртеррористической и контрдиверсионной деятельности", – подчеркнул советник главы МВД.

На вопрос, возможен ли конфликт у правоохранителей в Золотом с добровольцами, которые принимают участие в акции "Нет капитуляции", Шкиряк ответил: "Среди правоохранителей также много добровольцев... Происходит абсолютно нормальный здоровый диалог... Сейчас никаких конфликтов не возникает. Как волонтеры, как общественные деятели, они имеют право там находиться. Они граждане Украины".

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Новость в сюжете: Разведение войск в Золотом
Теги: #разведение сил