Разведение войск: добровольцы готовят мобильные группы для фиксации нарушений

Мобильные группы, по мнению ветеранов АТО/ООС, предоставят объективную информацию о нарушениях со стороны боевиков.

Добровольцы и ветераны АТО/ООС намерены создать мобильные группы для фиксации нарушений со стороны боевиков на участках разведение сил в ООС.

Об этом на брифинге журналистам сообщил ветеран полка «Азов» Сергей Тамарин, отметив, что официальной информации штаба ООС и ОБСЕ не верят.

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По его словам, в мобильные группы войдут ветераны российско-украинской войны и эксперты для подачи объективной информации.

Кроме того, движение «Нет капитуляции» планирует увеличивать количество добровольцев. Сейчас на блокпосту Золотое-4 находится полсотни бывших военных.

Представитель движения также отметил, что добровольцы не против компромисса – совместного с полицией патруля.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в 12.00 в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.

В частности, в районе Золотого силы и средства отводятся на расстояние 1 км, процесс должен длиться не более 30 дней.

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что никаких территорий во время разведения Украина не сдает, а подразделения Вооруженных сил Украины не оставили ни одного населенного пункта. Командующий Объединенных сил Владимир Кравченко заявил, что ВСУ в случае любых провокаций противника в Золотом готовы предоставить защиту гражданским.