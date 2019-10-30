Зеленский назвал три этапа возвращения Донбасса

По его словам, это: прекращение огня, примирение, безопасная реинтеграция.

Президент Владимир Зеленский назвал три этапа возвращения неподконтрольной части Донбасса. По его словам, это: прекращение огня, примирение, безопасная реинтеграция.

Об этом он заявил, открывая "Форум единства" в Мариуполе, передает издание "Новости Донбасса".

Зеленский отметил, что, называя эти этапы, опирается на международный опыт.

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Говоря о завершении «горячего этапа» и прекращении огня, президент заявил об уверенности, что «мы достигнем этого в ближайшее время». «Это очень важно и нужно, но только первый шаг», — добавил он.

Говоря о втором этапе — примирении — Зеленский пояснил, что это означает поиск консенсуса. «Сколько времени нужно, чтобы зажили раны? Возможно ли, чтобы в одном купе спокойно ехали ветеран войны и житель оккупированного Луганска, который не поддерживал самопровозглашенную местную власть, но был вынужден оставаться?» — отметил президент. Зеленский подчеркнул, что это «очень чувствительный процесс», «как будто держать спички над канистрой с бензином». На этом этапе глава государства считает важной роль риторики в медиа.

По словам Зеленского, третий этап — безопасная реинтеграция — должен состояться «не на бумаге». Он привел примеры других стран, когда произошло «частичное примирение», но не последовало возвращение территорий в состав государства и остались в «другом статусе». «Устраивает ли такой вариант Украину? Думаю, что нет. Но вопрос риторический», — подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, вчера Зеленский открыл первый инвестиционный форум в Мариуполе.

«Я уверен, что сейчас мы стоим на пороге экономического прорыва. Об этом свидетельствуют ключевые показатели. Во втором квартале мы показали 4,6% реального роста ВВП. Международные организации значительно улучшили свои прогнозы по экономическому росту Украины в следующем году», - заявил Зеленский.

Он также заявил о запуске фонда по восстановлению и будущей реинтеграции Донбасса.