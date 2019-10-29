СЦКК о разведении сил: ВСУ не оставили ни одного населенного пункта

Основной целью процесса в штабе называют создание безопасной зоны в два километра на участке разведения, чтобы обеспечить безопасность людей в случае открытия КПВВ "Золотое".

В штабе операции Объединенных сил подчеркнули, что никаких территорий во время разведения Украина не сдает, а подразделения Вооруженных сил Украины не оставили ни одного населенного пункта.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель украинской стороны Совместного центра контроля и координации прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон, полковник Александр Борщевский на брифинге по вопросам начала разведения сил и средств на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области.

"Как такового разведения или отвода войск нет ... Все населенные пункты, где были географически, там и остаются, подразделения ВСУ не оставили ни одного населенного пункта", - подчеркнул он.

Борщевский отметил, что основная цель разведения - создание безопасной зоны в два километра на этом участке, чтобы обеспечить безопасность людей в случае открытия КПВВ "Золотое".

Он выразил надежду, что КПВВ все же откроется, и отметил, что ситуация с разведением в Золотом похожа на разведение в Станице Луганской в июне.

"Я подчеркиваю, что с начала разведения в июне в Станице Луганской не произошло ни одного обстрела. Почему - идея очень простая - чтобы военнослужащие, которые находятся на позициях, физически не видели друг друга ... Общее расстояние между ними стало два километра, так что одни на километр отодвинулись и другие на километр. Территории никакие не сданы, но военнослужащие друг друга не видят. Поэтому, как следует из практики, обстрелы здесь прекращаются. Нет необходимости их осуществлять, именно это обеспечило открытие КПВВ и мирный проход людей", - подчеркнул полковник.

По словам командующего Объединенными силами, генерал-лейтенанта Владимира Кравченко, разведение происходило под контролем беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые следили, чтобы все "военнослужащие" незаконных вооруженных формирований вышли за пределы участка разведения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 октября, в районе населенного пункта Золотое-4 в 12.00 начался процесс разведения сил и средств с обеих сторон от линии разграничения.