ООС: боевики 25 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.

24 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 25 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом говорится в утренней сводке Операции объединенных сил, опубликованной на Facebook.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник произвел 15 обстрелов: пять раз вблизи Марьинки – из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, дважды неподалеку Талаковки – из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов; два раза недалеко от Богдановки из направления Петровского (в пределах участка разведения) – из стрелкового оружия и РПГ; возле Верхнеторецкого – со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; в районе Славного – из крупнокалиберных пулеметов и СПГ; дважды вблизи Авдеевки – из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; два раза неподалеку Широкиного – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 10 обстрелов: 5 раз возле Золотого-4 (вне участка разведения) – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберных пулеметов включительно; неподалеку Зайцевого – из стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; возле Троицкого – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Крымского – из крупнокалиберных пулеметов, РПГ и автоматических гранатометов.

Вчера, 24 октября, в результате обстрелов, ранения получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности не проявляли.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли сотрудников коммунального предприятия, в результате чего получили ранения двое гражданских лиц.