На Луганщине боевики обстреляли работников предприятия: ранены два человека

Работники коммунального предприятия «Лугансквода» в момент обстрела чинили водопровод.

На Луганщине вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли сотрудников коммунального предприятия, в результате чего получили ранения два гражданских лица.

Как сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Facebook, обстрел произошел около 10 утра сегодня, 24 октября.

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"Враг из автоматического станкового гранатомета АГС-17, обстрелял работников коммунального предприятия «Лугансквода», которые проводили ремонтные работы в районе железнодорожной станции «Кондрашевская» недалеко от остановки Зеленый Гай. В результате обстрела ранения получили два гражданских лица", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от места, где зафиксирован обстрел, до ближайших позиций украинских военнослужащих свыше 2,5 тысячи метров. По тактико-техническим характеристикам выстрелы с АГС-17 имеют прицельную дальность 1700 метров, а максимальная дальность полета - 2100 метров (с выстрелом ГПД-30).

"Ввиду того, что указанный населенный пункт находится на неподконтрольной правительству Украины территории, мы не имеем возможности проверить факт травмирования или ранения мирных жителей", - добавили в пресс-центре.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 23 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 22 раза нарушили режим прекращения огня.