На Донбассе ранили украинского военнослужащего

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Сегодня в результате обстрелов боевиками на Донбассе ранен один украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке на Facebook.

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"В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схид" противник совершил 8 обстрелов по позициям Объединенных сил: трижды вблизи Марьинки с направления Трудовская - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; дважды неподалеку Талаковка с направления Пикузов - из крупнокалиберных пулеметов, СПГ и автоматических гранатометов; возле Верхнеторецкого - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку Славного с направления Оленевки - из крупнокалиберных пулеметов и СПГ; вблизи Авдеевки со направления Яковлевка - из станковых противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Пивнич" российские оккупационные войска совершили 5 обстрелов: возле Золотого-4 (не участок разведение) с направления Золотого-5 - из автоматических гранатометов; неподалеку Зайцево - из стрелкового оружия; дважды вблизи Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; возле Троицкого с направления Калиново - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщал УНИАН, на Луганщине вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреляли сотрудников коммунального предприятия, в результате чего получили ранения двое гражданских лиц.