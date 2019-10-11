На КПВВ "Станица Луганская" ищут взрывчатку, пропуск людей приостановлен

На контрольном пункте въезда-выезда эвакуировали людей.

На контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская» временно прекращены пропускные операции из-за сообщения о заминировании.

Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной пограничной службы Украины.

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"Сегодня, 11 октября, в 12.00 от подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что бездействующая автозаправочная станция вблизи КПВВ «Станица Луганская», заминирована", - говорится в сообщении.

В связи с этим, с целью сохранения жизни и здоровья граждан, пограничники прекратили осуществлять пропускные операции через линию разграничения и вместе с сотрудниками Национальной полиции эвакуировали граждан, находившихся в КПВВ и сервисных зонах контрольного пункта.

На данный момент сотрудники ГСЧС проводят мероприятия по поиску взрывоопасных предметов на территории возле КПВВ «Станица Луганская».

Напомним, 9 октября, в Кременном произошла стычка между правоохранителями и военными, поскольку полиция не хотела пропускать колонну участников в Золотое. В результате инцидента травмировали одного милиционера и спровоцировали километровые пробки на самом блокпосте. Вскоре военных пропустили.

Как сообщал УНИАН, 7 октября активисты партии «Национальный корпус» решили организовать свой блокпост в районе населенного пункта Золотое в Луганской области на время разведения войск.

Лидер организации Андрей Билецкий заявил, что власть хочет оставить жителей населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская без прикрытия, «принести в жертву «ЛДНР», поэтому ветераны, которые воевали на Донбассе в 2014 году, приехали в район Золотого и планируют остаться на блокпосту на время разведения войск.