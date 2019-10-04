В ИС рассказали о потерях оккупантов на Донбассе в конце сентября

В ИС назвали количество ликвидированных террористов.

За период с 24 по 30 сентября на Донбассе были ликвидированы 5 российских оккупантов.

Читайте такжеЭскалация на Донбассе: боевики 30 раз обстреляли позиции ОС

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

«По данным группы «Информационное сопротивление», в период с 24 по 30 сентября с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 5 человек: 1 АК – 1 омсбр (Кальмиусское) 1 в/с; 2 АК – 2 омсбр (Луганск) 1 в/с, 6 омсп (Кадеевка) 1в/с, 7омсбр (Брянка) 2 в/с», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по подсчетам украинского офицера Анатолия Штефана, который занимается мониторингом информации в сепаратистских пабликах, в сентябре были ликвидированы 24 оккупанта, около 56 террористов получили ранения различных степеней тяжести.