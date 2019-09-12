В Донецкой области разоружили батальон Яроша, ОУН и батальон им. Шейха Мансура (видео)

Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за преданную службу украинскому народу.

Бойцы батальонов им. Шейха Мансура, ОУН и 8-го батальона Украинской добровольческой армии приняли решение добровольно передать остатки оружия полицейским.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Процесс передачи вооружения официально зафиксирован. Он состоялся при участии руководства Нацполиции, полиции Донецкой области, Службы безопасности Украины, командования добровольческих подразделений.

На месте работали следователи и работники взрывотехнической службы. Полицейские также обеспечили общественную безопасность во время процедуры передачи оружия.

Первый заместитель Председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин поблагодарил добровольцев за преданную службу украинскому народу и отметил, что это оружие будет служить для предоставления отпора вооруженной агрессии РФ и защиты страны.

Как сообщал УНИАН, 15 октября 2018 года глава Украинской Добровольческой Армии (УДА) Дмитрий Ярош заявил, что 5 и 8 отдельные батальоны УДА уходят с передовой, чтобы начать подготовку отрядов территориальной обороны по всей стране.