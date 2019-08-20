Боевики сорвали демонтаж укреплений возле Станицы Луганской и блокируют ремонт моста – СЦКК

Россияне блокируют ремонтные работы с оружием, которого на участке разведения быть не должно.

Украинская сторона прекратила демонтаж фортификационных сооружений возле Станицы Луганской из-за несогласия оккупантов.

Об этом информирует пресс-служба Операции объединенных сил.

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Отмечается, что украинские военные в 11 часов 20 августа начали разбирать защитные конструкции на участке разведения №1, как было заявлено накануне СММ ОБСЕ и Российской Федерации.

Однако россияне демонтаж не согласовали. Кроме того, оккупанты с оружием не допускают украинскую сторону к проведению ремонтных работ.

"Стоит отметить, что блокировка оккупационной администрацией работ в Станице Луганской в очередной раз свидетельствует о нежелании российскими наемниками и их вооруженными формированиями начать практические мероприятия по демонтажу фортификационных сооружений на своей территории и в дальнейшем предоставить возможность перейти к реальным действиям по ремонту разрушенной части моста", – говорится в сообщении.

К слову, украинцы разобрали блокпосты, как было указано в пунктах разведение вооруженных формирований. Но террористы до сих пор медлят с демонтажем бетонных защитных сооружений.

Как сообщал УНИАН, 16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко заявил, что во время встречи советников лидеров "нормандской четверки" представитель РФ Владислав Сурков обязался "повлиять" на боевиков по демонтажу фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

18 июля представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный сообщил, что участники группы приняли решение о ликвидации фортификационных сооружений в районе моста в Станице Луганской и его восстановления.

23 июля была создана рабочая группа по восстановлению моста, в ее состав вошли представители Мининфраструктуры, "Укравтодора", Минобороны, МинВОТ, Минрегионразвития, Госпогранслужбы, Луганской ВГА, проектных и экспертных организаций.

29 июля правительственная рабочая группа согласовала параметры плана-графика работ по восстановлению моста.

31 июля в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорились с 1 августа начать разминирование территорий, прилегающих к мосту в Станице Луганской.