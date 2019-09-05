Боевики на Донбассе обстреляли позиции ОС из артиллерии и минометов

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня.

В течение сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск на Донбассе обстреливали позиции Объединенных сил с использованием, в том числе, артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 120 мм.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил.

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"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстреливал украинских военных в районе Зайцево из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку от Южного - из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, в районе Золотого - из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов позиций Объединенных сил неподалеку от Талаковки, Новогнатовки, Лебединского и дважды вблизи Водяного.

О потерях в рядах Объединенных сил не сообщается.

Как сообщал УНИАН, 4 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня.