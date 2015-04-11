В Крымском боевики продолжают атаковать позиции сил АТО - Москаль

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

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"В окрестностях Крымского (Новоайдарский район возле автодороги Бахмутка) и дальше продолжаются боевые действия. За вчерашний день между украинскими силовиками и боевиками несколько раз возникали перестрелки с использованием автоматического оружия и гранатометов, а в 22.00 над позициями наших военных пролетал беспилотник. Последний огневой контакт в Крымском произошел сегодня в 8.40 ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате огневых столкновений село не пострадало, никто из мирных жителей не ранен, разрушений инфраструктуры нет.