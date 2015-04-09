Боевики угрожают через неделю "убивать укропов" в Песках
Боевики продолжают обстрелы и штурмы позиций украинских сил в поселке Пески под Донецком.
Среди разрушенных войной домов время от времени завязываются позиционные бои, говорится в сюжете ТСН.
"Территория аэропорта используется как позиции, иногда туда выходят даже работать танки, которые обстреливают наши позиции", - рассказал заместитель командира 93-й ОМБр Александр Василенко.
Война практически стерла Пески с лица земли.
"Пески - это руины! Здесь, в руинах фактически, идут такие, позиционные, однако бои! То есть или мы выдвигаемся - насыпаем им, или они выдвигаются - насыпают нам", - рассказал боец спецполка МВД "Днепр 1" с позывным "Депутат".
По поселку время от время работают минометные расчеты противника. Ежедневно донимают вражеские снайперы. Штурмовые группы подходят на расстояние в 200-300 метров.
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Массированных пехотных штурмов или яростной артподготовки в квадрате не было довольно давно. Однако крупнокалиберная, та, что должна бы быть отведена, ствольная артиллерия сейчас заработала снова.
"Мы видим работу 120-миллиметровых минометов. И по нашим предположениям, потому что мы не знаем, это самоходная установка, или это пушка, которая буксируется, но вместе с тем - 122-миллиметра гаубицы начинают работать", - рассказал офицер 93-й бригады.
Кроме всего, боевики применяют и психологическое давление.
"Время от времени вылезают в наш эфир по рации, потому что у нас она не защищена кодом. И они говорили, что укропы, вам осталось неделю, через неделю мы вас будем убивать", - рассказывают украинские бойцы.
Эти угрозы они воспринимают с юмором. Говорят, основная их подоплека - отсутствие приказа от украинского командования переходить в наступление.
"Была бы команда, мы бы их потихоньку, ну, за два месяца отжали до самого Донецка", - убежден боец спецполка МВД "Днепр 1" с позывным "Савва".