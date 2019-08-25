Работы остановлены до начала синхронного демонтажа со стороны оккупационных властей.

Украинская сторона остановила все работы возле моста в Станице Луганской.

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Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

По ее данным, 25 августа в очередной раз пиротехническое подразделение украинской стороны в количестве трех человек начал обследование местности для проведения демонтажных работ на участке Станица Луганская.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что на 09.00 со стороны оккупационных властей «никаких инженерных работ не проводилось».

«На указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на нашей стороне и проводимых мероприятий», - говорится в сообщении.

В СЦКК отмечают, что «украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения».

Как сообщал УНИАН, разведение сил со стороны Вооруженных сил Украины и боевиков российско-оккупационных войск в районе Станицы Луганской началось 26 июня и завершилось 30 июня.

8 июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова в одностороннем порядке начать восстановление разрушенного моста в Станице Луганской, если в течение недели со стороны оккупированных территорий не начнется демонтаж бетонных укреплений.

16 июля заместитель руководителя Офиса президента Вадим Пристайко сообщил, что во время встречи советников лидеров «нормандской четверки» представитель РФ Владислав Сурков обязался «повлиять» на боевиков относительно демонтажа фортификационных укреплений для восстановления моста в Станице Луганской.

18 июля тогдашний представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Безсмертный сообщил, что участники группы приняли решение о демонтаже фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской и его восстановление.

1 августа украинские саперы приступили к разминированию территорий, прилегающих к мосту.

21 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания группы сообщила, что украинские специалисты готовы начать ремонт моста возле Станицы Луганской с 22 августа, но боевики должны демонтировать свой блокпост.

24 августа украинская сторона СЦКК заявила, что оккупационная власть отказывается демонтировать фортификационные сооружения возле Станицы Луганской, что не позволяет начать ремонт разрушенной части моста.