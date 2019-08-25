Оккупанты не проводят демонтажа укреплений возле Станицы Луганской – украинская сторона СЦКК (фото)

Укрепления мешают отстроить разрушенный мост в Станице Луганской.

По состоянию на девять часов утра 25 августа оккупационные власти ОРЛО не проводили никаких демонтажных работ на укреплениях участка в Станице Луганской.

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Об этом говорится в сообщении Украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации на линии разграничения сторон, которое обнародовано пресс-центром штаба ООС.

«Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации на линии разграничения сторон сообщает, что 25 августа 2019 года, в очередной раз, пиротехническое подразделение украинской стороны, в количестве 3 человек, начали обследование участка местности для проведения демонтажных работ на участке Станица Луганская.

Отмечаем, что по состоянию на 09.00 со стороны оккупационной власти каких-либо инженерных работ не проводится», – указано в сообщении.

Сообщается, что на указанный участок прибыли представители СММ ОБСЕ с целью оценки оперативной обстановки, выяснения текущего состояния дел на украинской стороне и мероприятий, которые проводятся.

«Стоит отметить, что украинская сторона вынуждена остановить все работы до начала синхронного демонтажа на участке разведения номер 1», – подчеркнула украинская сторона в СЦКК.

Накануне украинская сторона в СЦКК также сообщала, что оккупационные власти отказываются демонтировать фортификационные сооружения вблизи Станицы Луганской, что не позволяет начать ремонт разрушенной части моста, который служит переходом для гражданского населения на линии разграничения.

Напомним, 18 июля на то время представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе Роман Бессмертный сообщил, что участники группы приняли решение о демонтаже фортификационных сооружений возле моста в Станице Луганской и его восстановлении.

1 августа украинские саперы начали разминирование территорий, прилегающих к мосту. 21 августа пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ, экс-президента Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам заседания группы сообщила, что украинские специалисты готовы начать ремонт моста возле Станицы Луганской с 22 августа, но боевики должны демонтировать свой блокпост.