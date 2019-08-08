Сайдик сделал заявление после вчерашнего отказа оккупантов от переговоров по Донбассу

Спецпредставитель ОБСЕ выражает сожаление, что 7 августа рабочая подгруппа по безопасности не смогла провести внеочередное заседание в форме видеоконференции.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе посол Мартин Сайдик призвал все стороны конфликта на Донбассе безоговорочно соблюдать режим прекращения огня в преддверие нового учебного года, который начнется 1 сентября.

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Об этом говорится в заявлении Сайдика, обнародованном на сайте ОБСЕ.

«Я искренне сожалею о том, что 7 августа рабочая группа ТКГ по безопасности не смогла провести внеочередное заседание в форме видеоконференции, как это предложила украинская сторона», - заявил спецпредставитель ОБСЕ.

«Глубоко убежден, что в духе Минских соглашений открытые дискуссии между всеми сторонами конфликта необходимы как для обеспечения соблюдения устойчивого режима прекращения огня, так и для мирного политического решения конфликта на востоке Украины», - отметил Сайдик.

«Настоятельно призываю все стороны всецело, полностью и безоговорочно соблюдать свои обязательства по перемирию, согласованному Трехсторонней контактной группой и успешно вступившему в силу 21 июля. Этого требует не только память о случившихся жертвах, но и необходимость избежать возможных новых жертв, особенно в преддверие нового учебного года», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие». За период с 21 июля и по состоянию на 7 августа на Донбассе шесть украинских военных погибли, еще девять ранены.