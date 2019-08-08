На Донбассе простились с четырьмя погибшими украинскими военными (фото)

6 августа на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В Кальмиусском морге Мариуполя прошла церемония прощания побратимов и волонтеров с погибшими 6 августа под Павлополем четырьмя морскими пехотинцами.

Фотографии с прощания опубликовал священник ПЦУ Любомир Кащий.

"Сегодня 07.08.2019р. в Кальмиусском морге простились с погибшими морскими пехотинцами ... Печаль и жаль сжимали сердца воинов ... Четверо погибших Героев ... Разве такое можно прощать ... Слава Украине! Слава Героям! Смерть врагам!", - написал он.

Как сообщал УНИАН, 6 августа на Донбассе в результате обстрелов оккупантов погибли четверо военнослужащих Вооруженных сил Украины.

В районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях с 21 июля установлено так называемое «хлебное перемирие».