За минувшие сутки боевики на Донбассе осуществили 9 обстрелов, четверо украинских воинов погибли, один ранен

Оккупанты в том числе применили минометы калибра 120 мм.

За минувшие сутки боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, четверо украинских воинов погибли, один ранен.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке.

Читайте такжеГибель четверых украинских военных может привести к сложному обострению - Бессмертный

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» противник обстрелял позиции ОС неподалёку от Богдановки, рядом с Павлополем, вблизи Водяного и Лебединского.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» позиции украинских защитников трижды были обстреляны: дважды неподалеку от Травневого из автоматических гранатометов и стрелкового оружия и в районе населенного пункта Пивденное из запрещенной минского соглашениями оружия - миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.