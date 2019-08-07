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За минувшие сутки боевики на Донбассе осуществили 9 обстрелов, четверо украинских воинов погибли, один ранен

08:37, 07 августа 2019
Война
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От начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано / mil.gov.ua

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке.

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Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» противник обстрелял позиции ОС неподалёку от Богдановки, рядом с Павлополем, вблизи Водяного и Лебединского.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» позиции украинских защитников трижды были обстреляны: дважды неподалеку от Травневого из автоматических гранатометов и стрелкового оружия и в районе населенного пункта Пивденное из запрещенной минского соглашениями оружия - миномета калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано, добавили в штабе.

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Теги: #бойовики#Донбас