Обнаруженные вблизи Донецкого аэропорта человеческие останки по-прежнему лежат на обочине - ОБСЕ

Об этом говорится в отчете миссии за 2 апреля, опубликованном сегодня.

Наблюдатели во время очередной поездки в район расположения Донецкого аэропорта снова осмотрели неустановленное тело, которое разложилось, о чем уже сообщалось ранее. По словам представителей ОБСЕ, эти останки не были вывезены оттуда.

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Также миссия оценила, что ситуация вокруг аэропорта была спокойной, но вскоре после того, как миссия начала покидать данный район, в 13.25 было слышно звук 15 исходящих и входящих выстрелов, сопоставимых с минометным и артиллерийским огнем, что произошло в пределах района Донецкого аэропорта.

Как сообщал УНИАН, в отчете за 29 марта миссия сообщила, что обнаружила в районе Донецкого аэропорта человеческие останки в неидентифицированной военной форме. Эти останки лежали на обочине дороги.

Тогда же представители миссии ОБСЕ посетили ближайший офис центра по контролю и координации за соблюдением режима прекращения огня, чтобы проинформировать работников центра об обнаруженных останках.