В Донецком аэропорту очень много невзорвавшихся боеприпасов - ОБСЕ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал представитель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Майкл Боцюркив сегодня во время пресс-конференции.

Он отметил, что наблюдатели посетили разрушенное здание Донецкого аэропорта. "Впервые большинство из нас смогло зайти внутрь этого паркинга, который перед аэропортом, и пройти до 3-го и 4-го этажей", - сказал Боцюркив.

Читайте такжеОБСЕ рекомендует отвести живую силу от линии разграничения на Донбассе

Спикер отметил масштабные разрушения и большое количество невзорвавшихся боеприпасов. Соответственно, считает он, расчистить, разминировать местность перед зданием аэропорта будет трудно.

"Мы видели, по крайней мере, один труп. Они лежат там до сих пор под действием стихии. И поскольку там много боеприпасов, которые не взорвались, очень трудно организовать эвакуацию тел", - сказал Боцюркив.

Он добавил, что единственным признаком жизни в разрушенном аэропорту была "кошечка, которая шла по этому терминалу". "Это было олицетворение скорби и отчаяния", - сказал спикер.

Он также отметил, что во время пребывания миссии в аэропорту наблюдатели не услышали ни одного выстрела. "Мы отдаем должное тому, что обе стороны воздерживались от огня", - добавил Боцюркив.

После аэропорта, рассказал он, наблюдатели посетили также село Спартак. "Вчера было сообщение, что нас обстреляли, когда мы были в Спартаке. На самом деле так не было. Была стрельба из легкого огнестрельного оружия, но, несмотря на это, в этом селе мы смогли тщательно осмотреть то, что там было. Увидели разрушения, поговорили с жителями", - сказал Боцюркив.

Он подчеркнул, что очень трудно будет достичь всеобъемлющего, продолжительного перемирия и прекращения огня, пока идет стрельба, а тяжелое вооружение остается на своих позициях.

Ранее УНИАН сообщал, что ОБСЕ до сих пор не имеет доступа к двум районам в зоне АТО.