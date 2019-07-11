Появились фото с места обстрела автоколонны с губернатором Донецкой области

В результате обстрела грузовой автомобиль КрАЗ полностью выгорел

Опубликованы фотографии сгоревшего грузовика из автоколонны с губернатором Донецкой области Павлом Кириленко.

Соответствующие фото опубликовал Telegram-канал WarJournal.

На кадрах видно, что в результате атаки грузовой автомобиль КрАЗ полностью выгорел. Военнослужащий пытается потушить оставшиеся очаги возгорания.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил. В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Как сообщил ряд СМИ, под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.

В связи с обстрелом грузовика президент Владимир Зеленский поручил начальнику Генерального штаба – главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку усилить активность ВС по обезвреживанию диверсионных групп.

В пресс-службе главы государства также сообщили, что в результате обстрела «автомобиль председателя Донецкой ОГА, что стоял неподалеку, не пострадал».