Корабль зашел в закрытую зону учений: в ВСУ сообщили об очередной провокации РФ в Черном море

По данным ВМС ВСУ, корабль ЧФ РФ «Сметливый» зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились стрельбы международных учений «Си Бриз-2019».

Российская Федерация в очередной раз, пренебрегая нормами международного морского права, спровоцировала чрезвычайную ситуацию в акватории Черного моря.

Об этом сообщил пресс-центр командования Военно-Морских сил ВС Украины.

Согласно сообщению, сегодня, 10 июля, корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились стрельбы международных учений «Си Бриз-2019».

«Так, несмотря на прибрежное сообщение для мореплавателей о закрытии района для проведения международных учений, корабль Черноморского флота РФ «Сметливый» около 8:00, провоцируя на опасную ситуацию, зашел в закрытый для мореплавания район, где проводились практические стрельбы корабельной артиллерии морской группировки международной коалиции», - сказано в сообщении.

Как отмечается, российский корабль был опрошен фрегатом «Гетман Сагайдачный» в соответствии с международным протоколом, но сделал вид, что у него проблемы со связью.

«Данный факт является очередным основанием для международного сообщества не воспринимать Российскую Федерацию, как прогнозируемый субъект международного морского права, системные нарушения которого стали нормой поведения России в Черноморском регионе», - заявили в командовании.

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Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 по 12 июля проходят международные учения «Си Бриз-2019». В них принимают участие порядка 3 тыс. военнослужащих из 19 стран.

Во время открытия учений командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил о вынужденной перепланировки «Си Бриз-2019» из-за закрытия РФ определенного района в Черном море. На пресс-конференции руководитель учений от США, командир тактического соединения «65» Мэтью Лиман, сказал, что из-за закрытия морского региона Россией учения передислоцировали и проходят они согласно плану.

Руководитель учений с украинской стороны контр-адмирал Алексей Неижпапа заявил, что во время «Си Бриз-2019» закроют морской район в другом месте.