Украина готова отвести танки от линии соприкосновения на Донбассе - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время брифинга сказал журналистам президент Украины Петр Порошенко.

“Мы готовы сегодня, я предложил и наши представители в совместном мониторинговом центре, отвести танки, чтобы избежать обстрелов из танков”, - сказал он.

Президент отметил, что Минские договоренности должны неуклонно соблюдаться и должно быть обеспечено полное прекращение огня. Для этого, кроме всего прочего, необходимо обеспечить эффективную деятельность совместной мониторинговой миссии, установить наблюдательные посты с участием специалистов мониторингового центра и ОБСЕ.

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Порошенко подчеркнул, что после этого необходимо начинать экономическую, политическую и гуманитарную реинтеграции оккупированных районов Донбасса.

Президент выразил убеждение, что в случае необходимости можно продолжить Минские переговоры.

“Когда будет нужно, я не имею никаких проблем, чтобы разговор, который был в Минске, был продолжен”, - сказал президент, добавив, что для ведения успешных переговоров Украина должна иметь поддержку мира, общества, “быть сильной”.

Порошенко добавил, что он достаточно общается с президентом России Владимиром Путиным. И последняя его встреча продолжалась около 18 часов (в Минске - УНИАН).

Ранее УНИАН сообщал, что в ОБСЕ до сих пор не получили от сторон на Донбассе полной информации об отводе тяжелого оружия.