Волкер объяснил, почему Россия наращивает войска на границе с Украиной

По его словам, такие действия РФ "не свидетельствует о каких-либо новых продвижениях".

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что наращивание войск России на границе с Украиной является частью ротации.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

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"Относительно размещения войск с российской стороны. Они приходят и уходят. Мы видели в течение нескольких лет, что количество войск растет перед ротацией. При ротации также иногда есть вспышка насилия, потому что они тестируют оборудование и убеждаются, что им там удобно. Думаю, мы видим именно это", - сказал Волкер.

По его словам, наращивание российских войск на границе с Украиной "не свидетельствует о каких-либо новых продвижениях".

Как сообщал УНИАН, 4 июля заместитель командующего штабом операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь заявил, что Россия увеличивает количество войск, которые размещаются вдоль украинско-российской границы.