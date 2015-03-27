В Мариуполе при задержании покончил с собой диверсант - МВД

Именно он 23 февраля 2015 года при задержании убил сотрудника спецподразделения "Сокол" и ранил двоих бойцов, сообщает глава УМВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Гриненко пытался покинуть свое укрытие в женской одежде. Когда понял, что дом окружен, покончил жизнь самоубийством, выстрелив себе в голову", - написал Аброськин.

Читайте такжеВ МВД установили личность боевика, который обстрелял правоохранителей в МариуполеНа месте работает следственно-оперативная группа Ильичевского райотдела милиции.

Ранее милиция области объявляла премию 100 тысяч гривен за информацию, которая поможет поймать Гриненко.

"Мы не получили от местных жителей ни одного такого сообщения, поэтому деньги остаются в нашем премиальном фонде", - резюмировал Аброськин.