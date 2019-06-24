ВСУ разгромили позицию боевиков на Донбассе (видео)

Враг провоцировал украинских бойцов, за что и получил жесткий ответ.

Вооруженные силы Украины точным ударом уничтожили позицию боевиков на Донбассе. Читайте такжеНа Донбассе нашли тело пропавшего военного (видео) Видео выложил в сеть украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц". По его информации, удар был нанесен по временному опорному пункту (ВОПу, - УНИАН.) девятого полка российско-оккупационных войск. Как сообщало Минобороны, российско-оккупационные войска совершили огневой налет на позиции ВСУ в районе Авдеевки, потратив 20 мин 120-го калибра.

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