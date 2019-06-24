ВСУ разгромили позицию боевиков на Донбассе (видео)
15:50, 24 июня 2019Война
1045 0
Враг провоцировал украинских бойцов, за что и получил жесткий ответ.
Вооруженные силы Украины точным ударом уничтожили позицию боевиков на Донбассе.
Читайте такжеНа Донбассе нашли тело пропавшего военного (видео)
Видео выложил в сеть украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц".
По его информации, удар был нанесен по временному опорному пункту (ВОПу, - УНИАН.) девятого полка российско-оккупационных войск.
Как сообщало Минобороны, российско-оккупационные войска совершили огневой налет на позиции ВСУ в районе Авдеевки, потратив 20 мин 120-го калибра.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter