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ВСУ разгромили позицию боевиков на Донбассе (видео)

15:50, 24 июня 2019
Война
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Вооруженные силы Украины точным ударом уничтожили позицию боевиков на Донбассе.

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Видео выложил в сеть украинский офицер Анатолий Штефан "Штирлиц". 

По его информации, удар был нанесен по временному опорному пункту (ВОПу, - УНИАН.) девятого полка российско-оккупационных войск.

Как сообщало Минобороны, российско-оккупационные войска совершили огневой налет на позиции ВСУ в районе Авдеевки, потратив 20 мин 120-го калибра.

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Теги: #Донбасс#ВСУ