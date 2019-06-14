Боевики на Донбассе шесть раз обстреляли украинских военных, есть раненый

Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских подразделений из артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала сегодняшних суток боевики российско-оккупационных войск в Донбассе шесть раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом сообщается на странице пресс-центра Объединенных сил в Facebook.

"Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерии 122 мм, минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник трижды совершил обстрелы позиций Объединенных сил в районе Марьинки с артиллерии, минометов и гранатомета.

Читайте такжеСБУ назвала имена российских военных, сбивших самолет Ил-76 под Луганском в 2014 году

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики обстреливали позиции украинских подразделений в районе населенных пунктов Пивденное, Попасная и Новгородское.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - сообщили в штабе.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки, 13 июня, оккупанты в Донбассе 29 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение и еще один получил боевую травму.

Сегодня, 14 июня, в результате обстрела боевиками жилых кварталов Марьинки пострадали четыре жителя города, среди них 9-летний ребенок, который получил контузию.

По факту обстрела жилого квартала Марьинки правоохранители открыли уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса «Террористический акт». Полицейские задокументировали повреждение трех жилых домов на улицах Шевченко и Героев Чернобыля. Этот обстрел боевики совершили около 05.00.