Ситуация на Донбассе: с начала суток боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня

С начала суток боевики 12 раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими соглашениями оружие.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook. «Вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник произвел четыре обстрела позиций Объединенных сил: в районе населенного пункта Водяное, Старогнатовка, возле Авдеевки и Новотроицкого.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник произвел восемь обстрелов позиций ОС: возле Зайцево - из миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; Новгородского - из 120 и 82 мм минометов и стрелкового оружия; а также Луганского, Новолуганского и Новотроицкого.