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На Донбассе два украинских бойца получили ранения

19:18, 11 июня 2019
Война
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REUTERS

Во вторник, 11 июня, российско-оккупационные войска пять раз открывали огонь по позициям украинских подразделений, в результате двое военнослужащих получили ранения.

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Об этом сообщили в командовании операции Объединенных сил. Оккупанты в течение дня обстреляли опорные пункты возле Широкино из автоматического гранатомета и снайперской винтовки, вблизи Водяного - из стрелкового оружия.

Защитники Песков попали под вражеский обстрел из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Пивденное пророссийские боевики били из минометов калибра 82 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Как сообщал УНИАН, 10 июня оккупанты 17 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военнослужащих не было.

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Теги: #военные#Донбасс#война#ВСУ