Украинские бойцы в зоне ООС могут открывать ответный огонь по своему усмотрению - командование

Во время боя 7 июня силы ООС отвечали адекватно.

В штабе Операции объединенных сил опровергают информацию о якобы запрете украинским военным вести огонь на предупреждение в случае угрозы жизни личного состава или мирного населения. Читайте такжеШтаб ООС: ВСУ имеют полное право на ответный огонь, это даже не обсуждается

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС. «Сообщаем украинскому обществу, что трагические события ночного боя 7 июня стали поводом для грязных спекуляций и необоснованных обвинений командования объединенных сил в якобы запрете подразделениям ООС вести огонь на предупреждение, что не соответствует действительности», - заявили в штабе.

«Командование объединенных сил по всей полнотой ответственности заявляет, что командиры подразделений объединенных сил имеют и постоянно используют право применять оружие по противнику по своему решению в случае возникновения угрозы жизни личного состава и гражданского населения, а также возникновения угрозы потери нашей территории», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 7 июня на окраине поселка Новолуганское Донецкой области мина калибра 122 мм попала в блиндаж. Во время обстрела погибли бойцы полка Азов Национальной гвардии - Дмитрий Пругло и Максим Олексюк. Еще 11 бойцов пострадали.