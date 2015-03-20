Боевики не подпускают ОБСЕ к местам отведения тяжелого вооружения – штаб АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

В то же время украинские военные обеспечили миссии ОБСЕ доступ к местам отвода, подчеркнул он.

Читайте такжеВ ОБСЕ рассказали о препятствии и ограничениях, которым подвергаются члены мониторинговой миссии на Донбассе

"Международные наблюдатели из мониторинговой миссии ОБСЕ посетили места хранения оружия и подтвердили, что тяжелая техника с украинской стороны отведена. В то же время боевики не предоставили никакой информации о местах хранения оружия, что в очередной раз демонстрирует: пророссийские наемники не заинтересованы в мирном урегулировании конфликта и в очередной раз нарушают заключенные договоренности", - сказал Лысенко.