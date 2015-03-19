ГПУ составила уведомление о подозрении назначенному боевиками "начальнику Донецкой железной дороги"

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, установлено, что гражданин Украины, незаконно находясь на должности начальника ГП «Донецкая железная дорога», в период проведения антитеррористической операции способствовал деятельности террористической организации «Донецкая народная республика» путем издания противоправных распорядительных документов и указаний по обеспечению железнодорожным транспортом террористов.

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Досудебное расследование продолжается, процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляется Генеральной прокуратурой Украины.

Против мужчины открыто производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие террористической деятельности организации).

Как сообщал УНИАН, по данным СБУ, в мае прошлого года представители незаконных военизированных формирований, вооруженные автоматами, ворвались в офис «Донецкой железной дороги» и «назначили» своего руководителя.

Установлено, что задержанный мужчина на то время уже активно сотрудничал с бандформированиями, знал о готовящемся захвате админздания управления железной дороги и заранее согласился на свое назначение.

Самозванец по указаниям представителей так называемой "ДНР" осуществлял масштабное хищение имущества государственного предприятия, в том числе руководил разрезанием на металлолом подвижного состава железной дороги, что нанесло миллионный ущерб отрасли. Полученные преступным образом доходы направлялись на финансирование террористических организаций.