На Донбассе боевики из минометов и ПТРК накрыли позиции украинских военных

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала текущих суток оккупанты на Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня, при этом четырежды с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибров 120 мм и 82 мм.

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Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook. Также вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских бойцов из вооружения боевых машин пехоты, противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» оккупанты осуществили шесть обстрелов позиций Объединенных сил неподалёку от населенных пунктов: Новоселовка Вторая, Авдеевка, Каменка, Пески, Николаевка. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич» террористы четырежды обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Попасная, Новозвановка. «Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет. На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются», - говорится в сообщении.