Сутки на Донбассе: враг бил из артиллерии, один украинский военный ранен

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ.

В течение минувших суток, 1 июня, боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза – с использованием запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм.

Читайте такжеПолторак пообещал премии военным, которые готовятся к службе в зоне АТО

Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, в результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки, 1 июня двое оккупантов были уничтожены, еще двое – ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Ранее сообщалось, что за 5 лет войны на Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 числятся пропавшими без вести.