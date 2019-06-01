Боевики трижды обстреляли позиции ВСУ, но понесли потери в ответ

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала текущих суток оккупанты трижды обстреляли позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил.

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Как сообщается на странице ООС в Facebook, все случаи нарушения режима тишины произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Боевики обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Павлополь, Верхнеторецкое, Авдеевка.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - говорится в сводке.

Как сообщал УНИАН, ранее боевики обстреляли поселок на оккупированной территории Луганской области для дискредитации украинских военных.