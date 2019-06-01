Боевики обстреляли поселок на Луганщине для дискредитации украинской армии - СЦКК

29 мая в Сентяновке наблюдатели СММ зафиксировали повреждения 6 домов.

Боевики обстреляли неподконтрольный украинскому правительству населенный пункт Сентяновка в Луганской области с целью дискредитации Вооруженных сил Украины.

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Об этом сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на странице штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Украинская сторона СЦКК сообщает, что вооруженные формирования Российской Федерации и их наемники продолжают прибегать к практике коварных обстрелов населенных пунктов на временно оккупированной территории Украины, пытаясь обвинить в этом подразделения Объединенных сил. Подобные безответственные и агрессивные действия российско-оккупационных войск направлены на дискредитацию ВСУ, а главное - создают угрозу жизни мирного населения", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК со ссылкой на данные отчета Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информирует, что 29 мая в Сентяновке наблюдатели СММ зафиксировали повреждения 6 домов. По оценке Миссии, повреждения домов вызваны попаданием осколков. По словам местных жителей, обстрел домов произошел рано утром 29 мая.

"При детальном изучении информации, изложенной в отчете, и информации штаба ООС, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации, есть основания считать, что указанный обстрел населенного пункта Сентяновка, который зафиксирован представителями СММ ОБСЕ, является фейковым или инсценированным с целью дискредитации ВС Украины", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК отмечает, что указанный факт инсценировки обстрела в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации по обострению вооруженного конфликта на Донбассе, нежелании соблюдать режим прекращения огня и сознательном невыполнении Минских договоренностей.