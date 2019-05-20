ВСУ разгромили оккупантов на Донбассе: уничтожена техника

По словам волонтера, бойцы действовали быстро и очень точно.

В Луганской области, в зоне ответственности 54-й механизированной бригады, неизвестная "третья сила", проведя быструю операцию, уничтожила и вывела из строя 21 единицу гусеничной и колесной техники противника.

Это произошло 17 мая в районе Первомайска, пишет на своей странице в Facebook украинский волонтер Юрий Мысягин.

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"Противник был абсолютно расслаблен, вся колесная и гусеничная военная техника стояла практически скопом в одном месте - именно в этот момент пришла небесная кара. Кара за все те недавние обстрелы мирных поселков и тылов", - рассказал он.

По словам волонтера, бойцы действовали быстро и очень точно: "Поочередно, сначала с одного места отработали - быстро отошли, потом с другого отработали - также быстро отошли, потом с третьего все то же самое и т.д.".

Так, военные уничтожили, вывели из строя или повредили:

- КамАЗ;

- УРАЛ;

- МТЛБ - 2 шт.;

- МТЛБ с ЗУ - 2 шт.;

- автотранспорт - 15 автомобилей;

По потерям личного состава данные выясняются и проверяются, отметил Мысягин.

По данным разведки, в районе Первомайска несколько часов стоял сильный вой "скорых", возили раненых.

Как сообщал пресс-центр штаба ООС, по данным разведки, 19 мая одного оккупанта на Донбассе уничтожили, еще один – ранен.