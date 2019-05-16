Сын Януковича приехал на Донбасс - блогер

По словам блогера, сын Януковича прибыл не сам.

Сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александр якобы тайно посетил оккупированный Донецк.

Об этом сообщил блогер "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter со ссылкой на личные источники.

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"Приезжал Саша стоматолог (сына Януковича. – УНИАН.) в Донецк, был в конце прошлой недели с экс-председателем СБУ Якименко. Привезли 15 человек экспертов для оценки перспективных объектов инфраструктуры (предприятия, жилые дома, недострои, коммунальные предприятия)", - говорится в сообщении блогера.

Блогер утверждает, что "Янукович будет тут теперь царем, так как столица РФ готовит "ДНР" к автономии в составе Украины".

Инсайд



приезжал саша стоматолог в Донецк, был в конце прошлой недели с экс председателем сбУ якименко. Привезли 15 человек экспертов для оценки перспективных объектов инфраструктуры(предприятия,жилые дома,недострои, коммун предприятия)



Они же ставили спецов на посмотреть — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) May 15, 2019

Они же оставили спецов на посмотреть и на посчитать, где ещё можно срубить денег, что разграбили в ноль и т д



По слухам, после подсчётов, моксель даёт отмашку на заход МАКО на оккупированные, а янык будет тут теперь царем, ибо москва готовит дыныры к автономии в составе Украины — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) May 15, 2019

Напомним, в августе 2018 года в оккупированном РФ Севастополе на Братском военном кладбище появился большой надгробный памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича - Виктору Януковичу-младшему.