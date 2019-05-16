Сын Януковича приехал на Донбасс - блогер
Сын беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александр якобы тайно посетил оккупированный Донецк.
Об этом сообщил блогер "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter со ссылкой на личные источники.
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"Приезжал Саша стоматолог (сына Януковича. – УНИАН.) в Донецк, был в конце прошлой недели с экс-председателем СБУ Якименко. Привезли 15 человек экспертов для оценки перспективных объектов инфраструктуры (предприятия, жилые дома, недострои, коммунальные предприятия)", - говорится в сообщении блогера.
Блогер утверждает, что "Янукович будет тут теперь царем, так как столица РФ готовит "ДНР" к автономии в составе Украины".
Инсайд— Фашик Донецкий (@FashDonetsk) May 15, 2019
приезжал саша стоматолог в Донецк, был в конце прошлой недели с экс председателем сбУ якименко. Привезли 15 человек экспертов для оценки перспективных объектов инфраструктуры(предприятия,жилые дома,недострои, коммун предприятия)
Они же ставили спецов на посмотреть
Они же оставили спецов на посмотреть и на посчитать, где ещё можно срубить денег, что разграбили в ноль и т д— Фашик Донецкий (@FashDonetsk) May 15, 2019
По слухам, после подсчётов, моксель даёт отмашку на заход МАКО на оккупированные, а янык будет тут теперь царем, ибо москва готовит дыныры к автономии в составе Украины
Напомним, в августе 2018 года в оккупированном РФ Севастополе на Братском военном кладбище появился большой надгробный памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича - Виктору Януковичу-младшему.