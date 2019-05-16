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Сын Януковича приехал на Донбасс - блогер

13:48, 16 мая 2019
Война
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Сын Януковича приехал на Донбасс, пишет блогер / фото Facebook

Об этом сообщил блогер "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter со ссылкой на личные источники.

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"Приезжал Саша стоматолог (сына Януковича. – УНИАН.) в Донецк, был в конце прошлой недели с экс-председателем СБУ Якименко. Привезли 15 человек экспертов для оценки перспективных объектов инфраструктуры (предприятия, жилые дома, недострои, коммунальные предприятия)", - говорится в сообщении блогера.

Блогер утверждает, что "Янукович будет тут теперь царем, так как столица РФ готовит "ДНР" к автономии в составе Украины".

Напомним, в августе 2018 года в оккупированном РФ Севастополе на Братском военном кладбище появился большой надгробный памятник сыну экс-президента Украины Виктора Януковича - Виктору Януковичу-младшему.

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Теги: #Донбасс#Янукович