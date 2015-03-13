На участке Майорский-Авдеевка развернута группа из 5 тысяч боевиков

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети.

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"В течении 2-х суток количество живой силы данной тактической группы возросло с 3,5 тыс. до 5 тыс. человек. Фиксируется переброска к переднему краю небольших тактических групп из состава данной ударной группы (обычно это несколько танков, порядка 15-20 ББМ и несколько подразделений с противотанковыми средствами - противотанковыми орудиями МТ-12 или ПТРК - на армейских автомобилях)", - написал Дмитрий Тымчук.

По его информации, в Петровском районе Донецка закончила развертывание тактическая группа боевиков с бронетехникой - всего порядка 45 единиц бронированной техники, из которых 11 – танки, вся техника рассредоточена и замаскирована.

На направлении Станица Луганская-Счастье также продолжается сосредоточение формирований боевиков. Переброска сил и средств противника на данное направление происходит отдельными ротными тактическими группами через восточные районы Луганской области, контролируемые "ЛНР", и Краснодон (Луганск используется как перевалочная база и передовой пункт материально-технического снабжения). "В течении последних суток отмечена переброска на данное направление не менее 600 человек (разбитых на группы по 100-150 человек) и порядка 30 единиц бронетехники (основная часть – 8 танков и 13 ББМ - проследовали в сторону Веселой Горы)", - сообщил Дмитрий Тымчук.