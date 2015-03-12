Боевики за сутки обстреляли 29-й блокпост, окрестности Крымского и Станицы Луганской

Как сказано в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля, в течение минувшей ночи на контролируемой Украиной территории Луганской области снова вспыхивали перестрелки вблизи населенных пунктов, расположенных на автодороге "Бахмутка".

На окраине п. Крымское произошли боевые столкновения с применением стрелкового оружия, гранатометов и минометов между украинскими военными и боевиками, которые засели в Сокольниках. В результате этого ранения получили двое украинских военных. Из мирных жителей никто не пострадал, разрушений жилья и инфраструктуры нет.

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Периодически раздавались минометные взрывы на "Бахмутке" неподалеку от с. Желобок, оккупированного российскими военными, и 29-го блокпоста, а также на окраине Станицы Луганской. Информация о пострадавших не поступала.

В других традиционно «горячих точках» области был соблюден режим боевой тишины, благодаря которому аварийные бригады продолжают восстанавливать коммуникации и системы жизнеобеспечения. В Новотошковке подали электроэнергию и воду в микрорайоны, которые больше всего пострадали от обстрела. По всей контролируемой Украиной территории области продолжается выплата пенсий за март.

Ранее УНИАН сообщал, что Станицу Луганскую обеспечили газом в обход так называемой "ЛНР".