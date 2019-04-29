В Кремле рассказали детали "путинской паспортизации" украинцев

По словам пресс-секретаря президента РФ, после получения паспортов РФ жители Донбасса не перестанут быть гражданами Украины и смогут голосовать.

В Кремле заявили, что после получения паспортов РФ жители Донбасса не перестанут быть гражданами Украины и смогут принимать участие в муниципальных выборах, что предусмотрено, в том числе, Минскими соглашениями.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу УНИАН разъяснить, как лица, получившие российские паспорта на Донбассе, смогут принимать участие в украинских выборах.

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«Это будут те люди, у которых на момент возникновения этого внутриукраинского конфликта были украинские паспорта – они же были гражданами Украины и не перестают быть гражданами Украины, если они этого сами не желают», - сказал Песков.

По его словам, есть граждане Украины с паспортами других стран, например Польши или Венгрии, что не мешало им принимать участие в выборах главы украинского государства.

«Это не привело ни к какой путанице», - сказал Песков.

В Кремле заявили, что пока нет понимания, будет ли обязательным переезд в Россию для граждан Украины в случае получения гражданства РФ.

«Пока рано говорить о таких модальностях», - сказал Песков в ответ на просьбу УНИАН разъяснить, что имел в виду президент РФ Владимир Путин, когда заявил о возможности начать выдавать в упрощенном порядке российские паспорта всем гражданам Украины, и предполагается ли обязательный переезд «новых» российских граждан в РФ, или они смогут продолжать жить в Украине.

«Президент заявил, что вопрос в целом есть на повестке дня – о нем думают, но пока общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось. Пока подписан указ президента об облегченных процедурах по получению паспортов для жителей Донбасса, который носит исключительно гуманитарный характер. Иных деталей пока просто нет, их пока не существует», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только проживающих на оккупированных территориях Донбасса.