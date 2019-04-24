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На Донбассе погиб боец "Айдара" (фото)

14:55, 24 апреля 2019
Война
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Боец погиб 23 апреля / фото Цензор.НЕТ

Во вторник, 23 апреля, в 12:45 в зоне проведения Операции Объединенных сил в Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения погиб Юрий Коновод.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ. Военный родился в 1964 году в селе Ланная Карловского района Полтавской области.

Боец был младшим сержантом, служил в 24-м отдельном штурмовом батальоне "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

Ранее в сети показали видео уничтожения военнослужащими Объединенных сил огневых позиций террористов на Донбассе.

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Теги: #смерть#Донбасс#Айдар