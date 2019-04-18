Зеленский рассказал о планах относительно Донбасса

В случае избрания президентом Зеленский не собирается подписывать закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР/ЛНР".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбассу не нужно давать особый статус.

Об этом он сказал в интервью изданию "РБК-Украина".

"Я считаю, что это вообще наша большая история, и нам придется долго выходить из этой криминальной ситуации. Вот здесь, может быть, нам поможет именно информационная война. Я очень надеюсь информационно вернуть этих людей в состояние, что они нужны Украине, как Украина им нужна, и что они такие же украинцы. Но нужно будет сделать очень много гуманитарных шагов. Много всего. Вы же понимаете, что поставлено ограждение. То, что наши политики говорят: построить стену и так далее. Ее построили, но не из кирпича. Ее построили еще хуже. Стены вроде бы нет, но она информационно страшная. Эти люди на тех территориях, которые не получают пенсии... И то, что мы с ними не говорим – это самое страшное", - рассказал Зеленский.

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Также он заявил, что в случае избрания президентом не собирается подписывать закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР/ЛНР". Кроме того, он не считает, что у Донбасса должен быть особый статус.

На вопрос о том, является ли для него врагом президент России Владимир Путин, Зеленский ответил: "Конечно".

Кандидат в президенты рассказал, что его команда хочет создать отдельный крупный европейский медиа-портал, который будет вещать на русском языке.

"Который будут показывать во всей Европе, который будет говорить правдивые вещи и будет сообщать о событиях в Украине, которые они хотят слышать. Пустить этот импульс, протянуть им руку помощи, сказать: мы вас ждем, смотрите, вы сейчас в заложниках. Вот, что надо говорить. Это наши заложники там (на оккупированном Донбассе - ред.)", - объяснил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявляет, что Россия тратит миллиардные ресурсы на подготовку к полномасштабной континентальной войне в Европе.