Эксперт объяснил, как Javelin повлияли на войну на Донбассе

По его мнению, на россиян больше влияют испытания украинского оружия.

Появление Javelin существенно не изменило ситуацию на Донбассе, ведь благодаря разведке россияне точно знают, что они скрыты на складах и применять их не собираются - их начнут использовать только в случае, если начнется широкомасштабная война.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко во время чата на Главред.

Читайте также"Джавеліни" стримають російські танки, але радикально змінять ЗСУ лише реформи - екс-посадовець Пентагону

"На россиян больше влияют испытания нашего собственного оружия. На мой взгляд, количество обстрелов украинских позиций противником уменьшилась в связи с тем, что мы провели испытания наших противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П". Противник увидел результаты применения таких комплексов и сделал выводы о возможных потерях для себя", - считает Романенко.

Ранее в США объяснили, почему ВСУ не помогут "Javelin" при масштабном российском вторжении.