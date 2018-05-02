Эксперт о появлении Javelin у ВСУ: кошмар российских танкистов близок к ним как никогда

Эксперт отмечает, что из Белого дома исходит не только более существенная помощь Украине, но оказывается давление на Кремль "по всем фронтам".

Javelin на вооружении ВСУ это серьезный деморализующий фактор для оккупационных сил, демонстрирующий поддержку со стороны Вашингтона совсем иного уровня.

Такое мнение выразил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает «Информационное сопротивление».

Эксперт отмечает, что из Белого дома исходит не только более существенная помощь Украине, но оказывается давление на Кремль «по всем фронтам, от экономических плацдармов, до сирийских просторов».

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«Тридцать семь ПТРК это не оружие для уничтожения старых советских колымаг, ремонтируемых и модернизируемых по мере сил сверхдержавой, это очередной точечный болезненный удар по изношенной нервной системе русского мира, грозящего стереть в ядерный пепел проклятых империалистов, и тихо ноющего в кулачок о сотнях расстрелянных аки в тире вагнеровских наемниках», – пишет Коваленко.

Он констатирует, что тридцать семь ПТРК Javelin не решат исхода войны на Донбассе и «не остановят бронетанковый вал». Но, по его оценке, такая поддержка ярко демонстрирует, «на что идет нынешний ястребиный пул, дабы усмирить и более того, прогнуть своего геополитического антагониста, и за поребриком это прекрасно понимают». Он полагает, что в Кремле понимают, что ответить на этот выпад ничем не могут.

«Но, что в этой ситуации важно как никогда, так это то, что оказавшись на передовой, эти самые ПТРК, в случае обострения, сойдутся с хваленой российской техникой. Разумеется, в ходе испытаний Javelin сожгли ни один Т-72, но за последние годы модернизация старой советской техники была поставлена на конвейер и снос башни у Б3, или если повезет, у «Прорыва» будет серьезным репутационным ударом по ВПК РФ. Одно дело, когда твой металлолом жгли из «Стугна-П», о которых слышал редкий почитатель боярышника, а совсем другое, когда пресловутый Javelin», – подчеркивает обозреватель.

При этом он прогнозирует, что, когда «Стугна-П» будет продолжать с успехом жечь ББМ оккупантов, кремлевские СМИ теперь будут каждый такой случай привязывать к использованию американского ПТРК.

«Кошмар российских танкистов материализовался и близок к ним как никогда», – резюмирует Коваленко.