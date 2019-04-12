Оккупанты понесли огромные потери на Донбассе - офицер ВСУ

За прошедшие сутки противник понес потери в технике и живой силе.

На Донбассе в районе операции Объединенных сил в четверг, 11 апреля, оккупанты понесли значительные потери.

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Как уточнил на своей странице в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц", за прошедшие сутки были уничтожены девять террористов, а восемь — получили ранения.

Так, были ликвидированы члены 1, 3, 5 "отдельных мотострелковых бригад "ДНР" и один член "2 омсбр" "ЛНР". Также был уничтожен КамАЗ противника.

Напомним, 11 апреля боевики 11 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил на Донбассе, во время обстрелов восемь украинских военнослужащих получили ранения.